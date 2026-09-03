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Tuzla'da Fabrika Yangını: Patlama Sesleri Yükseliyor

Tuzla'da Fabrika Yangını: Patlama Sesleri Yükseliyor
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Tuzla Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın, İBB itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

(İSTANBUL) Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın İBB İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada sabah saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İBB İtfaiye Dairesi ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, fabrikadan zaman zaman patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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