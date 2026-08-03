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Tuzla'da Otluk Yangını Teknelere Sıçradı, Söndürüldü

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Tuzla'da otluk alanda çıkan ve yan taraftaki arazide bulunan atıl teknelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da otluk alanda çıkan ve yan taraftaki arazide bulunan atıl teknelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki arazide atıl durumda bulunan teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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