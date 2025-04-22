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Tuzla'da Fabrika İnşaatında Beton Pompası Düşmesi: 2 İşçi Yaralandı

Tuzla'da Fabrika İnşaatında Beton Pompası Düşmesi: 2 İşçi Yaralandı
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İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir fabrika inşaatında beton dökme işlemi sırasında beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da, fabrika inşaat alanında üzerlerine beton pompası düşen 2 işçi yaralandı.

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında yapılan beton dökme işlemi sırasında beton pompası 2 işçinin üzerine düştü.

İhbar üzerine inşaat alanına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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