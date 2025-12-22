Haberler

Tuzla'da Dron Destekli Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Tuzla'da Dron Destekli Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Tuzla'da yapılan dron destekli operasyonda 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Operasyonda toplam 2 kilo 389 gram uyuşturucu madde ve 117 bin 340 lira ele geçirildi. İki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, -TUZLA'da uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan dron destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 2 kilo 389 gram uyuşturucu madde ve 117 bin 340 lira ele geçirilirken şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tuzla'da dron destekli operasyon yapıldı. Yayla Mahallesi'nde park halindeki araca 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Ö.A. ve M.Ö. 650 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon havadan görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 738 gram metamfetamin, 117 bin 340 lira ele geçirildi. Aramalar sırasında evde olan Ö.Ü. ile M.B. isimli kadın şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ö.A. ve Ö.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
