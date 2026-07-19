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Tuzla'da dron destekli operasyon: 14 bin 900 hap uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

Tuzla'da dron destekli operasyon: 14 bin 900 hap uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı
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Tuzla'da dronla takip edilen operasyonda 260 gram esrar, 14 bin 900 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

TUZLA'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 260 gram esrar, 14 bin 900 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 7 Temmuz Salı günü Mimarsinan Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Sözkonusu adres polis tarafından dronla takip edildi.

ESRAR UYUŞTURUCU HAP VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Akşam saatlerinde eve girmek isteyen S.A. (20) ile E.Y. (29) ekipler tarafından durduruldu. Üst aramasında 6 bin 815 lira nakit para ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında eve gelen M.Ç ise, (20) uyuşturucu temin etmek amacıyla eve geldiğini söylemesi üzerine gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 260,084 gram esrar, 14 bin 900 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y. ile M.Ç. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen S.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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