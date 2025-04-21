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Tuzla'da D-100 Kara Yolu Güçlendirme Çalışmaları nedeniyle Trafik Kapatılacak

Tuzla'da D-100 Kara Yolu Güçlendirme Çalışmaları nedeniyle Trafik Kapatılacak
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Tuzla'da köprülü kavşakta gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

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Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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