Tuzla'da boya fabrikasında meydana gelen patlama kamerada!

Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada, zaman zaman patlamalar meydana geldi. Alevler İstanbul'un bazı noktalarından görülürken, patlama anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

7 YARALI VAR, 3 ÇALIŞANDAN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan saldırıda 7 kişi yaralandı, 3 çalışandan ise haber alınamıyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yangının yüzde 99'unun kontrol altına alındığını ve yer yer soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.