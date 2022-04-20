Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çöpe atılan yavru kedilerin kurtarıldığı anları paylaştı

Sokak hayvanlarına şiddet haberleri gündemdeki yerini korurken, kahreden bir haber de Tuzla'dan geldi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yayınladığı bir video ile ilçede bazı yavru kedilerin çöpe atıldığı öğrenildi.

"BİZE EMANETLER"

"Ekip arkadaşlarımızın bu sabah bana attıkları video. Olduğu gibi yayınlıyorum." diyen Yazıcı, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Bu yavruları çöpe atanları tespit etmek için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isteriz. Yavru kedilerin sağlık kontrolleri yapılıyor umarım bir sorun olmaz. Bize emanetler."