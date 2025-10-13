Tuz Gölü, Öğrencilere Doğa ve Eğlencenin Kapılarını Araladı

Tuz Gölü, sadece eşsiz manzarasıyla değil, sunduğu aktivite zenginliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, AK Parti Eskil Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Tuz Gölü'nde bir araya geldi.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, misafirlerin dünyanın dört bir yanından geldiği Tuz Gölü'nde bu kez üniversite öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrencilerin burada doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, at ve ATV turlarıyla eğlendiklerini belirten Zavlak, "Ayrıca Tuz Gölü Obası'ndaki çadırlarda yer alan Tuz Odalarını da ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşayacaklar. Güzel bir gün geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar da amaçlarının Tuz Gölü'nün doğal güzelliğini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu vurguladı.

Tuz Gölü'nü ilk kez ziyaret eden öğrencilerden Rabia Taşkaya, "Doğanın tam ortasında, at ve ATV turlarıyla keyifli bir gün geçirmek büyük mutluluk." diye konuştu.

Öğrenci Yağmur Durmuş ise göle gelerek doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.