485 bin yazma eser dijital erişime açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin araştırmacıların erişimine sunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası standartlarda yürütülen dijitalleştirme çalışmalarıyla yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasının erişilebilir kılındığını belirtti.

Paylaşımında portalın güncel kullanım verilerine ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz. 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bin, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bin, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı. Her bir eseri konservasyon uzmanlarımızın gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yüksek çözünürlükte dijitalleştiriyor, uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıyoruz. Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz. Yapay zeka dahil yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza, uzmanlarımıza, restoratörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Eserlerin indirilmesi için ücretsiz üyelik gerekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma eser koleksiyonları, alan uzmanları, restorasyon laboratuvarları ve restoratörleriyle alanında dünyanın en büyük kurumu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

TÜYEK'in internet sitesi sayesinde kullanıcılar, haftanın her günü ve günün her saati eserleri inceleyebiliyor. Eserlerin indirilmesi için ise ücretsiz üyelik gerekiyor.

Portalın üye sayısı 30 bini geride bırakırken ziyaretçi sayısı 1 milyon 366 bin 708'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 863 bin 19 eser görüntülemesi yapılırken incelenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bin 539, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bin 275 olarak kayıtlara geçti.

Fiziksel bütünlüğe zarar vermeden yüksek çözünürlüklü çekim yapılıyor

TÜYEK bünyesindeki dijitalleştirme çalışmalarında uluslararası koruma ve görüntüleme standartları esas alınıyor.

İşlem öncesi her eserin konservasyon açısından uygunluğu değerlendiriliyor ve gerekli koruyucu tedbirler alınıyor.

Fiziksel bütünlüğüne zarar vermeyen yöntemlerle yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleri oluşturulan eserlerin bibliyografik kayıtları da uluslararası kataloglama standartlarına göre hazırlanıyor.

Süreci tamamlanan eserler, TÜYEK'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

Dijitalleştirme, yazma eserlerin kullanımını hızlandırırken özgün nüshaların araştırma amacıyla sürekli olarak raflardan indirilmesinin de önüne geçiyor.

Böylece eserlerin kullanım kaynaklı yıpranması azaltılıyor, muhtevaları olası afetlere karşı dijital ortamda koruma altına alınıyor.

Kullanıcılar, 485 bin yazma ve nadir matbu esere ilişkin künye bilgilerine ve dijital görüntülere "www.yek.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA