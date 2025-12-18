Haberler

Tahliye vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 sanık hakkında 19 yıla kadar hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu kişilerin tahliyesi için 20 bin dolar alan A.S. ve o dönemde polis memuru olan H.K.'ye karşı dava açtı. Şüpheliler hakkında 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TUTUKLU kişilerin tahliyesini sağlayacaklarını öne sürerek 20 bin dolar aldıkları iddia edilen A.S. ile o dönemde polis memuru olarak görev yapan H.K.'ye yönelik dava açıldı. 2 şüpheli hakkında 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame, 'Tefecilik' suçundan tutuklanan Cebrail Baysılan ile Bahattin Baysılan'ın yakını olan S. B. 'ye ulaşan A. D.'nin Bakırköy Adliyesi'nde tanıdıkları olduğunu söyleyerek dosyayı çözeceğini ve tahliyeyi sağlayacağını öne sürdü. A. D.' nin bu vaadi karşılığında S. B. 'den 20 bin dolar aldığı kaydedildi. Öte yandan iddianamede yer alan tespitlerde, o dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru H. K.' nin soruşturma dosyasına ait gizli bilgi ve belgeleri A. D. 'ye ilettiği, bu belgelerin mağdur üzerinde güven oluşturmak amacıyla kullanıldığı belirtildi. Mesajlaşmalar ve dijital materyallerin delil olarak dosyaya girdiği ifade edildi. Şüpheliler Atalay Demirbaş ve Hakan Kabaca'nın, kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğundan 'Bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' ile 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheli A.D. hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

6 YILDAN 17 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheli H.K. hakkında ise 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 3 yıldan 6 yıla, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla istendi. 2 şüpheli hakkında toplamda 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump, marihuananın bir alanda kullanımına izin verdi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
title