Tutuklu kalacak Kadir Şeker'e son sözleri sorulunca, mahkeme salonu pür dikkat kesildi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, sevgilisi Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ı bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Şeker'in yargılandığı dava bugün devam etti. Davada Şeker'in tutukluluğuna karar verilirken, daha önce 12,5 yıla indirilen cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

"SUÇSUZ OLSUN, KENDİ ELLERİMLE KURTARACAĞIM"

Anne Mübeyyen Güner, yeniden söz alıp, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı" dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

SON SÖZLERİ SORULDU

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, "Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm" dedi.

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