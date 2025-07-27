Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmıştı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

GELİNİ YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.