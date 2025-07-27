Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
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Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek'in eşi Gökhan Böcek'in ise halen yurt dışında olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmıştı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

GELİNİ YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

A B C FARK ETMEKSİZİN KİM KOLTUĞA OTURDU İSE SÖMÜRMÜŞ ALLAHIN GAZABI ÜZERİNİZE OLSUN PARTİ FARK ETMEKSİZİN BU MİLLETİN HER KURUŞU ÇARESİZ DERTLERİNİZ İÇİN HARCAYIN

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

Para işe yaramaz. Boş iş bir şeydir para. Plüto isimli gezegende hem Türk Lirası hende EURO .. geçersiz.

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Haber YorumlarıMustafa BOZKURT:

Ohhh sırıtırsınız tabii PARA VAR HUZUR VAR. Devletin milleti soyup soğana çevirin Ondan sonra da alın terinden ahlaktan namustan bahsedin

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

TL veya Euro ve Dolar, her üçüde GEÇERSİZ , Plüto isimli gezegende.

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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

Suçlu olsalarda eninde sonunda yinede insan sayılırlar. Hapisde onlara iyi davranmalıyız.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

KİMİ DİN ALTINDA ÇEYREK ASIRDIR ÜLKEYİ SATTI KİMİ ATATÜRK İSMİ ALTINDA VURGUNLAR YAPDI O SEBEP MİLYARLAR HARCIYORSUNUZ SEÇIM İÇİN MAAŞ İÇİNMİ ? HALKA HİZMET İÇİNMİ ? ULA BÖCEK KAÇ DÖNEM KOLTUKDASIN HELE ANLAT NE YAPDIN ANTALYA YA HİZMET BENDE BU ŞEHİRDE YAŞIYORUM BÜYÜK ŞEHİR HİZMET BİNASI OLMUŞ MANKENLİK AJANSI SANKİ DOLDURMUSSUN İÇERİ V 6 LARI HA ESKİ BİR MHP Lİ OLARAK AK PARTİYE BIRAK OY VERMEK GÜNAHIMDA VERMEM MUHSİN İNFAZ EDİLDİ SİNAN GİBİ YİĞİT NAMUSLU LAR İNFAZ EDİLDİ ÜLKE HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI 3 5 ÇAKALA MEYDAN KALDI

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

şimdi ak traklar devreye girer meeeee-))) çünkü o iman yok bunlarda o hekimlik yok bu köhnemiş beyinlerde diyemezler önce vatan bizim için

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