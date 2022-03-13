Tutuklanan Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Yeşil yaşıyor

Susurluk itirafçısı ve eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın, geçtiğimiz günlerde 2018'de karıştığı bir olay nedeniyle İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE KONUŞMUŞ

Çarkın'ın cezaevine girmeden önce Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'a konuştuğu ortaya çıktı. Çarkın'ın "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'la ilgili iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

"YEŞİL BENİM YANIMA GELDİ"

Mahmut Yıldırım'ın yanına geldiğini iddia eden Çarkın, "Mahmut Yıldırım'la ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Bana da geldi buraya. Dedi 'Benim ekibe gelir misin?'. Dedim 'İki tane silahım var Yeşil'. Şu kulenin dibinde oturduk. Akşam saat 11 gibi, yıl 2002 olması lazım. Ben de 'İki tane silah, biri senin, biri benim. Sen veya ben ateş etmeyeceğim. Hemen kalk buradan git' dedim" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL HASTA DİYORLAR AMA YAŞIYOR"

Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını söyleyen Çarkın, "Yeşil inşallah bu dünyada yaşıyorsa ki yaşıyor. Hasta filan diyorlar. İnşallah gelir. Ona kurtulma şansı, benim öbür taraf işim. Ne var, ne yok anlatır. Yeşil çünkü kötü bir insan. Kötü."diye konuştu.

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