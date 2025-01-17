Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı görevinden uzaklaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Akpolat dahil 23 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Akbolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı Akbolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127. maddesi ile 3595 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı" denildi.

Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
img

Akaryakıta yeni zam geliyor
img

Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFurkan inci:

şovmen ekremde sıra istanbulu yönetmek hariç herşeyi yapıyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

Çok ayıp çok ayıp

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMete Çavuş:

bir yanlışlık yapıyorsunuz iyi bakın. burası türkiye cumhuriyeti.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıykrtskr :

hahah yolsuzluk sorusturmasi mi yapiliyor du bu ulkede?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNihat Coktas:

sıra akp ye de gelir inşallah mahvettiler ülkeyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıT Y:

o kadar suçlu Akpli belediye başkani varken, birkaç tanesini içeriye tıkın, ondan sonra helal olsun diyelim. Ama şimdi haram zikkim olsun. Bu haksizliklara karşi iki yakaniz bie araya gelmez...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.