Tut'ta Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Bilinci Eğitimi Verildi

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Nene Hatun Anaokulunda düzenlenen programda öğrencilere trafik kuralları, güvenlik konuları ve dijital bağımlılık gibi çeşitli eğitimler verildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, öğrencilere güvenlik ve trafik bilinci eğitimi verildi.

Tut İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Nene Hatun Anaokulunda düzenlenen programda, minik öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri temel güvenlik konularını anlattı.

Eğitim kapsamında trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, akran zorbalığı, çocuk ve okul güvenliği, mahremiyet eğitimi, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, dijital bağımlılık ve ekran süresi farkındalığı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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