Polonya Başbakanı Tusk'tan, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi "birlik" çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Avrupa ve transatlantik birlik mesajının açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Tusk, Almanya'nın başkenti Berlin'de E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa'nın, Batı dünyasının ve Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa ile transatlantik birliğinin korunmasına bağlı olduğunu söyleyen Tusk, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde bu mesajın açık ve net biçimde verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tusk, Ukrayna'nın Rusya ile sürdürdüğü savaş sırasında Polonya'nın Avrupa'daki birliği korumaya devam edeceğini belirterek, bazı siyasetçilerin transatlantik bağların önemini yeterince takdir etmemesine rağmen Polonya'nın bu ilişkileri savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Rusya'nın "saldırgan politikaları" nedeniyle doğrudan tehdit altında bulunan Doğu kanadı ülkelerinin tüm uluslararası formatlarda temsil edilmesi için çalışacaklarına işaret eden Tusk, Polonya, İskandinav ülkeleri, Baltık devletleri ve Romanya olmadan Rusya ile yaşanan "medeniyetler arası mücadelede" başarı elde etmenin zor olacağını dile getirdi.

Tusk, savunma yükümlülüklerini ciddiye alan tüm ülkelerin Avrupa'nın ve kendi ulusal savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.