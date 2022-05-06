Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Ulusal Süt Konseyi'ne Tepki: "Biz Artık Söyleyecek Kelime Cümle Bulamıyoruz. Şaşkınlık İçindeyiz"

DİLAN KUTLU

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 6,70 TL olan çiğ süt fiyatını 15 Mayıs'tan itibaren 7.50 TL'ye çıkarırken, 1 liralık prim desteğini 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 20 kuruşa düşürmesi tartışma yarattı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, prim desteğinin 1 Mayıs'tan geçerli olması nedeniyle 15 gün boyunca süt fiyatının 5,90 TL olacağını kaydetti. Solakoğlu, "Biz artık söyleyecek kelime cümle bulamıyoruz. Verilmiş bir hak nasıl geri alınır? Ne zamandan beri Türkiye'de böyle bir yönetim tarzı var, inanın şaşkınlık içindeyiz" dedi.

Ulusal Süt Konseyi, dün toplanarak çiğ süt litre fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Daha önce üreticilerin gecikmeli olarak aldığı 1 liralık üretici prim desteği ise 20 kuruşa indirildi. Belirlenen yeni süt fiyatı, üreticilere 15 Mayıs'tan sonra verilecek. 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 1 liralık prim desteğinin 20 kuruşa indirilmesi nedeniyle üreticilere litrede 80 kuruşluk kesinti yapılmış oldu. Üretici 15 gün boyunca sütü 5 lira 90 kuruşa satacak. Bir önceki fiyat 5 lira 70 kuruş artı 1 lira prim desteğiyle 6 lira 70 kuruştu.

Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Mart, nisan ve mayıs aylarında destekleme 1 liraydı. 20 kuruşluk destekleme düşük kaldı" dedi.

"DEVLET ELİYLE VERİLMİŞ BİR HAK GERİ ALINDI"

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu da şunları söyledi:

"Böyle bir tezat olabilir mi? Bir ülkede 'maliyetler attığı için süt fiyatlarını arttırıyoruz' diyorlar. Doğru maliyetler inanılmaz arttı. 5 lira 70 kuruş olan 7 buçuk TL'ye çıktı. Sanki büyük bir zam gelmiş gibi gözüküyor. Ama öbür taraftan 1 lira olan desteği 20 kuruşa düşürdüler. Yani toplam üreticinin eline geçecek olan zam yüzde 15 mertebesinde. 15 Mayıs'tan itibaren geçerli dendi fiyat, ama desteklemeler 1 Mayıs'a kadar geçerli dendi. Yani bizim 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında 15 gün boyunca 6 lira 70 kuruştan 5 lira 90 kuruşa düşürüldü. Bu devlet eliyle maliyetin artığı bir yerde yapıldı. Biz artık söyleyecek kelime cümle bulamıyoruz. Verilmiş bir hak nasıl geri alınır? Ne zamandan beri Türkiye'de böyle bir yönetim tarzı var inanın şaşkınlık içerisindeyiz. Çok da üzülüyoruz ama artık üzülmenin ötesinde de sinirleniyoruz."