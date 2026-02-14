Van'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda kaçak kazıda kullanılan detektör ve malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topaktaş Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeden düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda kullanılan 3 detektör ve malzemesi ile kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.B, T.G. ve İ.B. hakkında adli işlem yapıldı.
