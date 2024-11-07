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TUSAŞ'tan Savunma Sanayii Başkanlığı'na 39. Yıl Kutlaması

TUSAŞ'tan Savunma Sanayii Başkanlığı'na 39. Yıl Kutlaması
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 39. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyada yayınladığı bir video ile kutladı. Videoda, TUSAŞ'taki milli projeler tanıtıldı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 39'uncu kuruluş yıl dönümünü, yayımladığı video mesajla kutladı.

Tusaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, TUSAŞ'ta üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, genel amaçlı helikopter GÖKBEY, insansız hava aracı AKINCI, milli muharip uçak KAAN'ın görüntüleri eşliğinde SSB'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı. Paylaşımda, "Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı Savunma Sanayii Başkanlığımızın 39'uncu yılı kutlu olsun. Milli teknolojilerimizle geleceğe hızla ilerliyor gücümüzü birlikte tüm dünyaya gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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