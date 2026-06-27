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HÜRKUŞ Çocuk Şenliği geleceğin havacılarını bir araya getirdi

HÜRKUŞ Çocuk Şenliği geleceğin havacılarını bir araya getirdi
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TUSAŞ'ın 53. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen HÜRKUŞ Çocuk Şenliği'nde çocuklar uçurtma şenliği, müzikal gösteriler ve oyunlarla milli havacılıkla buluştu. Genel Müdür Demiroğlu, yerli kahramanların tanıtılmasının önemini vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından çocukların havacılık ve uzay alanına ilgisini artırmak, milli havacılık projelerini tanıtmak ve geleceğin havacılarına ilham vermek amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde "HÜRKUŞ Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Tusaş'ın 53'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ve katılımın ücretsiz olduğu organizasyon, çocuklara yaz aylarında hem eğlenme hem de milli havacılık serüvenini yakından takip etme imkanı sundu.

Şenliğin en dikkati çeken etkinliklerinden biri, 10 bin uçurtmanın gökyüzüyle buluşması oldu. Çocuklara dağıtılan altıgen tasarımlı uçurtmaların üzerinde TUSAŞ'ın özgün platformlarından HÜRKUŞ Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı ile T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin tasarımları yer aldı. Bu sayede çocuklar, milli havacılık projeleriyle doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında gün boyunca çocuklara özel sahne gösterileri, oyun aktiviteleri, bilgi yarışmaları ve profesyonel DJ performansları gibi çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Organizasyonun öne çıkan programları arasında, dört farklı seansta sahnelenen "HÜRJET ve KAAN" müzikal gösterisi yer aldı.

TUSAŞ, bu etkinlikler aracılığıyla çocukların hayal güçlerini desteklemeyi ve havacılık ile uzay teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Çocukların enerjisini almamız lazım"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, etkinlik alanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, çocukların enerjisini doğru alanlara yönlendirmenin önemini anlattı.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Demiroğlu, "Çocukların enerjisini almamız lazım. Onu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onları bir havacılık şirketi havacılığa yönlendirmek için böyle anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, lise her fırsatta gerek okullara giderek, gerek böyle onları eğlendirdiğimiz, düşündürdüğümüz organizasyonlar yaparak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Uçurtmadan uçaklara uzanan serüveni yönlendirebilmek bizim için çok önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz burada." diye konuştu.

"Kendi kahramanlarımızı çocuklarımızla tanıştırmak zorundayız"

Çocukların hayal dünyasında yer edinen yabancı süper kahramanların yerine yerli ve milli kahramanların benimsenmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Demiroğlu, rol model eksikliğinin Türk havacılık tarihindeki gerçek figürlerle doldurulması gerektiğine dikkati çekti.

Demiroğlu, yurtdışından ithal edilen rol modellerle bir yere varılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kendi kahramanlarımızı çocuklarımızla tanıştırmak zorundayız. Bu kahramanların altı boş değil. Havacılık alanından örnek vermek gerekirse bir Vecihi Hürkuş'u, bir Nuri Demirağ'ı, bir Özdemir Bayraktar'ı tanıtmak çok önemli. Çocukların onların ne yaptıklarını görmesi ve 'Ben de onlar gibi olmak istiyorum' demesi lazım. Aynı zamanda milli uçaklarımızı karikatürize ederek çocukların hayatında önemli bir yere sahip olmasını sağlamak da bir o kadar kritik. Elimizden geldiğince HÜRKUŞ'u, GÖKBEY'i, KAAN'ı buralara doğru çekmeye çalışıyoruz."

Son yıllarda artan Milli Teknoloji Hamlesi farkındalığına da değinen Demiroğlu, "TEKNOFEST'lerin ve bu tip organizasyonların etkisini son 6-7 senedir gerçekten görüyoruz. Bu durum çok ümit verici, hayranlık uyandırıcı. Birbirini tamamlayan bu organizasyon serilerinin devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Ali Atar
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