TUSAŞ şehitlerini andı (2)

TUSAŞ: ONLARIN HAYALİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZTUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, şehitler için yapılan anma töreninden görüntüler paylaşıldı.

Tusaş : ONLARIN HAYALİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Tusaş'ın sosyal medya hesabından, şehitler için yapılan anma töreninden görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Beş kahramanımızı, Ankara Kahramankazan yerleşkemizde düzenlenen törenle andık. Aziz hatıralarını gönüllerimizde yaşatacak, onların hayallerini geleceğe taşıyacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

