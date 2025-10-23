Haberler

TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan mezarı başında anıldı

TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Geçen yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan, mezarı başında anıldı.

Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen anma programına, şehidin ailesi, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ile TUSAŞ yetkilileri katıldı.

Programda, şehidin kabrine karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehidin babası Mahmut Arslan, evlat acısının tarifinin mümkün olmadığını söyledi.

Arslan, "Bugün oğlumun şehadetinin yıl dönümünde onu andık. Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Diyecek de bir şey yok, sözün bittiği yer. Ne desek de benim çocuğum geri gelmez. Katılanlardan Allah razı olsun, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
