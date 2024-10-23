Tusaş'a Terör Saldırısı.... CHP Heyeti Kahramankazan'da: Terör ve Teröre Destek Verenlere Lanet Olsun

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TUSAŞ saldırısının olduğu Kahramankazan'da açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'ya dönerek MYK'yı toplayacağını belirten Yavuzyılmaz, "Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha Ankara'da görmüş olduk. Teröre lanet olsun, teröre destek verenlere lanet olsun diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, TUSAŞ saldırısının olduğu Kahramankazan'a giderek açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı.

"Bugün çok acı bir olay nedeniyle şu anda Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'ın önündeyiz. Patlamanın ve saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'nin bölgeye ulaştığı anda CHP'nin heyeti olarak aynı anda bölgeye ulaştık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla birlikte olayın gerçekleştirdiği ilk dakikalardan itibaren hızlı bir görevlendirme ve koordinasyonla birlikte bölgeye ulaştık. Heyetimizde TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Umut Akdoğan var.

"Böle güvenli hale getirilmediği için savcılığa devredilmiş değil"

4 şehidimiz açıklandı. 14 yaralımız var, 3 yaralımızın durumu ağır. Şu anda resmi olarak açıklanan bir kadın bir erkek terörist etkisiz hale getirildi. Ancak şu anda henüz bölge tam anlamıyla güvenli hale getirilmediği için gelmediği için an itibarıyla savcılığa olay mahalli devredilmiş değil. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin üzerlerinde taşıdıkları silahlar ve patlayıcı maddelerle birlikte tesisin içerisinde kurmuş olabildikleri tuzakların şu anda dikkatli bir şekilde imhaları gerçekleştiriliyor.

"Bu terör saldırısının hedefi Ankara'nın kalbindeki Türk i ye için çok stratejik olan bir tesisteki kahraman çalışanları olmuştur"

Bir terör saldırısı olduğu açık. Bu terör saldırısının hedefi Ankara'nın kalbindeki Türkiye için çok stratejik olan bir tesisteki kahraman çalışanları olmuştur. Çok üzgünüz. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda tesiste bulunan tüm çalışanların da sağ salim bir şekilde tesisten çıkarılmasını bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine de ben tekrar çalışmalarında başarılar diliyorum.

Genel Başkanımız MYK'mızı toplayarak daha sonra elimizden gelen tüm çabayı göstermemiz üçün tüm gücümüzü seferber etmiş olacaktır

Güvenli bir tahliyenin olması için kolluk kuvvetleri altyapı çalışmalarını yapıyorlar. Dışarıda bekleyen aileler var. Terörün ne kadar lanet olası sonuçlar doğurduğunu ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açtığını bir kez daha Ankara'da görmüş olduk. Teröre lanet olsun, teröre destek verenlere lanet olsun diyoruz. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlanması için de ilk andan itibaren buradayız, elimizden gelen tüm çabayı da göstereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de Ankara'ya hareket ediyor ve o da bu olayın aydınlanması için önce MYK'mızı toplayarak daha sonra elimizden gelen tüm çabayı göstermemiz için tüm gücümüzü seferber etmiş olacaktır."