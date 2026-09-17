TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Ağustos'ta uygulanan 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem için değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Kaynak: AA