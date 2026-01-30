Haberler

TÜROFED Başkanı Yağcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada 2025'te dikkat çeken fotoğrafları inceleyen Yağcı, çeşitli kategorilerdeki eserlerden favorilerini seçti. Özellikle Antalya'da çekilen fotoğrafların yer alması, Yağcı'yı turizmci olarak mutlu etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yağcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını tercih eden Yağcı, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana kullanan Yağcı, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Erkan Yağcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı karelerini tercih etti.

TÜROFED Başkanı Yağcı, çok güzel karelerle karşı karşıya kaldığını ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Her karenin özel anlamlar taşıdığını dile getiren Yağcı, "Çok etkilendiğim ve unutulmayacak kareler var. Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum. Çok güzel anları yakalamışlar. Hepsi hayattan bir anı sunmuş." dedi.

Fotoğraflar arasında Antalya'da çekilmiş bir karenin de olmasının turizmci olarak kendisini mutlu ettiğini belirten Yağcı, "Antalya Türkiye'nin turizm başkenti ama dünya turizminin başkenti olmaya da aday bir kent. Dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden şehirler arasında. Böyle bir seçkide de ön plana çıkması gurur verici." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Ülkedeki tüm siyasi partileri kapattı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı