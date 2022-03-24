"Turnuvamız Uluslararası Kardeşliğimize Katkı Sunmuştur"

Malatya'da eğitim hayatını sürdüren yabancı öğrencilerin katılımıyla 9 farklı ülkeden 14 takımın mücadele ettiği Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Final maçında Somali Abdikani Azkar takımı 5-2 mağlup eden Suriye Adnan Ragep takımı, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Ödül törenine katılan İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ile Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, turnuvanın kardeşlik ve dostluk çerçevesinde geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirip, tüm takımlara teşekkürlerini sundular.

Turnuvanın birlik, beraberlik ve centilmen ruhuna uygun bir atmosferde oynandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı ise, " İnönü Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi ve Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlarımızı öncelikle tebrik ediyoruz. Yurt dışından gelip eğitim hayatını kentimizde sürdüren sporcu kardeşlerimizden oluşan 14 takım arasında 10 gün süren Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası, uluslararası kardeşliğimize ve dostluğumuza büyük katkı sunmuştur. Sporun tek sonucu vardır o da; centilmenlik ve kardeşliktir. Sporun birleştirici ruhunu bu turnuvada bir kez daha görmüş olduk. Farklı ülkelerden gelen sporcularımızın heyecanlı geçen maçlarda centilmence ve fair-play ruhuna uygun davranmaları hepimizi mutlu etmiştir. Yeşilyurt'tan tüm dünyaya bu vesileyle dostluk, kardeşlik ve dayanışma mesajı göndermiş olduk. Çekişmeli ve heyecan dolu geçen final maçının ardından turnuvayı birinci sırada tamamlayan Suriye Adnan Ragep takımının oyuncularını tebrik ederken, turnuvaya iştirak eden tüm takımlarımıza sergiledikleri birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak yine toplumsal bir farkındalık oluşturan, her yönüyle kentimizin imajına değer katan güzel bir etkinliğin altına imza atmanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvasında ilk üçe giren Suriye Adnan Ragep takımına, Somali Abdikani Azkar takımına ve Türkmenistan Rahim Matyakupov takımlarına kupalarının yanı sıra para ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine; Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, (MİSA) Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Murat Kızluk, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, hakemler, takım antrenörleri ve futbolcular katıldı.

Bültenler / Güncel