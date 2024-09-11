Turna.com'un yeni genel müdürü Eric Willems oldu

Çevrimiçi seyahat platformu Turna.com'un yeni genel müdürü, Amadeus'ta Türkiye ve Bölge Ülkeler Müdürü olarak görev yapan Eric Willems oldu. Turna.com, Willems ile yurt içi ve yurt dışı büyümesinde yeni bir sıçrama yapmayı hedefliyor.

Profesyonel kariyerine 1997'de Delta Airlines'ta başlayan Eric Willems, Qatar Airways, Çelebi Holding gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra dokuz yıla yaklaşan Amadeus tecrübesini Türkiye, Bulgaristan ve Merkez Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür olarak tamamladı.

Willems, Turna.com'a katılımı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Turna.com'un zengin tarihi ve güçlü varlığı kısa süre önce Manivela Ventures'ın vizyonu ve uzmanlığıyla birleşti. Bu da Türkiye ve ötesinde yenilikçi ve büyüyen bir seyahat markası yaratmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Yetenekli bir ekiple bu yolculuğa çıkmaktan onur duyuyorum ve Turna.com'un sürdürülebilir başarısı ve büyümesi için çalışmayı merakla bekliyorum. Ayrıca Turna.com'un liderliğini bana emanet ettiği için Manivela Ventures'a derin minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."

Turna.com'un Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kadir Kırmızı ise yeni dönemde İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.