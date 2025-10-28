Haberler

TÜRMOB Başkanı Yıldız: Cumhuriyet, Çağdaş Uygarlık Hedefimizin Rehberi

TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunun günümüzde de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, cumhuriyetin, toplumsal ve kurumsal yaşamda çağdaş uygarlık hedefine yön veren bir rehber olmaya devam ettiğini belirtti.

Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyetin, toplumsal ve kurumsal yaşamda çağdaş uygarlık hedefine yön veren bir rehber olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vizyonu, dün olduğu gibi bugün de yol göstericimizdir. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, ulusal sorumluluğumuzun temelini oluşturmaktadır. Bu bilinçle, Cumhuriyet'imizin 102'nci yılını kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz."

