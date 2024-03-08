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TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan 500 Somalili asker göreve başladı

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Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan 500 Somalili asker, törenle görevine başladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Somali ordusuna desteğini övdü ve TURKSOM Askeri Eğitim Okulu'nun önemini vurguladı. Eğitim alan askerlerin göreve başlama törenine Somali ve Türk yetkililer katıldı.

Somali'de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim alan 500 Somalili asker törenle görevine başladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Somali ordusuna desteğini övdü.

Mahmud, "TURKSOM Askeri Eğitim Okulu, ülke silahlı kuvvetlerinin geleceğini inşa etmede ve iyileştirmede önemli bir rol oynuyor." dedi.

Somali ordusunun en büyük düşmanının Eş-Şebab terör örgütü olduğunu vurgulayan Mahmud, "Satın alınamaz ve değiştirilemez hediye, kendi canınızdır. Bu hediye, ülkeniz, halkınız, dininiz ve hükümetiniz için sunulacaktır. Somalili Kartal Birliği özel olarak Türkiye'den gelen subay ve uzmanlarca eğitilen bir birlik. Eğitimlerini ise başkent Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü ve Türkiye'de tamamlamışlardır. Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Eğitim alan 500 askerin göreve başlama törenine Somali hükümet yetkilileri, ordu temsilcileri ve Türk yetkililer katıldı.

Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

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