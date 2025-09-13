Türkoloji Sertifika Programı Tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliğinde 1-12 Eylül arasında düzenlenen "Türkoloji Sertifika Programı", iki haftalık yoğun eğitimlerin ardından tamamlandı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkoloji araştırmalarının çok disiplinli yapısını ortaya koyan program, dilbilim, edebiyat, tarih, sosyoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve dijital beşeri bilimler alanlarından 20'yi aşkın akademisyeni bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat, programa 40 kişilik kontenjana rağmen 300'e yakın başvuru aldıklarını aktardı.

Furat, son dönemde Türkoloji'nin bir disiplin olarak dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Akademik içeriğiyle öne çıkan Türkoloji Sertifika Programı'na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. Tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'in vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu programın parçası olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Seminerler, söyleşiler, atölyeler, vaka analizleri ve müze ziyaretlerinin gerçekleştirildiği program, "Türkoloji'de Çok Disiplinli Yaklaşımlar ve Yöntemler", "Türk Kültür Havzaları ve Dış Politika İlişkisi", "Kültürel Kimlik ve Diplomasi" ile "Türk Kültüründe Sözlü Gelenek" başlıklı dört modülden oluşturuldu.

Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı eşliğinde de Divan-ı Lugati't-Türk'ün orijinal nüshası yakından incelendi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra saha araştırmacıları, arşiv ve kütüphanecilik uzmanları ile kültürel diplomasi alanında uzman isimler programlara katkı sundu.

Yunus Emre Enstitüsünün İstanbul Terra Santa Yerleşkesinde faaliyete geçen İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Felsefe, Kültür ve Söylem" söyleşisinde de Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Türkçe öğretimi verimliliğinin Türkoloji sahasındaki akademik araştırmaların gelişmesiyle sağlanabileceği görüşünü paylaştı.