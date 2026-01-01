Haberler

Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su kritik seviyeye geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi, kuraklık ve az yağış nedeniyle yüzde birin altına düştü. Belediye Başkanı Bozkurter, su tasarrufunun önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, geçen yıl yaşanan kuraklık ve yağışların az olmasından dolayı kritik noktaya geriledi.

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde birin altına düştü.

Gölette suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu, bazı yerlerde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle gölette su seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Bozkurter, "Türkmenli Göleti'nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu tablo, yaşadığımız kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Her damla suyun kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 9 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 9 ilimizde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu