Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkmenistanlı gruptan, Başkonsolosluk önünde darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusu

Türkmenistanlı gruptan, Başkonsolosluk önünde darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusu

Güncel Haberler

Türkmenistanlı bir grup, dilekçe vermek üzere gittikleri ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluğu önünde görevlilerce darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Türkmenistanlı bir grup, dilekçe vermek üzere gittikleri ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluğu önünde görevlilerce darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan avukat Gülden Sönmez, bugün Türkmenistanlı müvekkilleriyle Türkmenistan Cumhurbaşkanına dilekçe göndermek üzere Başkonsolosluğa gittiklerini söyledi.

Oraya ulaştıklarında dilekçenin içeriğinden bahsettiklerini kaydeden Sönmez, "İçeriye girmeden konsolosluk çalışanı olduğunu düşündüğümüz grup tarafından zorla itildik. Bazı müvekkillerimiz darbedildi. Türkmenistanlı görevliler ve olaya dahil olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunmaya geldik." dedi.

Sönmez, Türkmenistanlı müvekkillerinin, kendi cumhurbaşkanlarına ulaştırılmak üzere hazırladıkları dilekçede, Türkiye'de kaçak duruma düştüklerini ve ülkelerine dönmek istedikleri anlattıklarını belirtti.

Türkmenistanlı Alisher Shatov, sadece dertlerini anlatmaya geldiklerini ifade ederek, "Hakkını isteyen insanlara böyle yapıyorlar. Bizim havalimanında bekleyen vatandaşlarımıza kim sahip çıkacak?" dedi.

İki çocuk annesi Zarina Ahtyamova da olayda çocuklarıyla darbedildiğini, yalnızca dilekçe vermeye gittiklerini ve olaya dahil olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

Ahmed Rahmanov ise konsolosluk önünde çevrelerinin bir anda sarıldığını anlatarak, "Bir arkadaşla kavga çıkardılar. O anda dikkatimizi dağıtıp her taraftan saldırmaya başladılar. Bazılarımız, kadın ve çocukları korumaya çalışırken darbe aldı." şeklinde konuştu.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Çağlayan Adliyesi Gülden Sönmez Türkmenistan İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title