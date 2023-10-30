Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'un (40), Maltepe'de bir binanın merdiveninde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Türkmenistan uyruklu adamın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'un (40), Maltepe'de bir binanın merdiveninde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın merdivenlerinde 21 Mayıs'ta Aziz Babahanov'ın ölü bulunduğu hatırlatıldı.

Söz konusu apartmanda yaşayan Gulnoza Salomova'nın evinde yapılan incelemede maktule ait eşyaların ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, maktulle birlikte binaya giriş yapan şüphelinin daha sonra birden fazla kez tek başına daireden giriş çıkışının tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilerek, maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapılan iddianamede, tutuklu sanık Gulnoza Salomova'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, ağır ceza mahkemesince kabul edildi.