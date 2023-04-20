Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Aşkabat'ta Dışişleri Bakanı Meredov ve mevkidaşı İsrail Dışişleri Bakanı Cohen arasında gerçekleştirilen görüşmede, siyasi ve diplomatik konular ele alındı.

Meredov, İsrail ile Türkmenistan arasında parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini belirterek, ikili işbirliğinin yasal çerçevesinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de bu ziyaretin önemine işaret ederek, İsrail'in öncelikli olan tüm alanlarda Türkmenistan ile dostane ilişkiler geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Taraflar, hükümetler ve kurumlar arası işbirliği araçları oluşturarak ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi olanaklarını da değerlendirdi.

Görüşmede, Türkmen tarafının tarım ve su ürünleri, tıp ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmeye olan ilgisi de dile getirildi.

Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve ülkedeki diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla İsrail'in Aşkabat Büyükelçiliği binasının açılışını gerçekleştirdi.