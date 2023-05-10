Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Tacikistan'a resmi ziyarette bulundu

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Berdimuhamedov, resmi ziyaret için gittiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov'la ikili ve genişletilmiş formatta düzenlenen görüşmelerde bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Orta Asya'da barışı sağlamak, ekoloji, bölgede su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve Aral sorununun çözümünde ortak çalışmaların daha da ileriye götürülmesi konuları ele alındı.

Berdimuhamedov, eylülde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'da düzenlenecek Orta Asya Devlet Başkanları'nın beşinci istişari toplantısının ve Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu'nu kuran Devlet Liderleri Zirvesi'nin önemini vurgulayarak dost ülkenin bu yöndeki çabalarını tam desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, Türkmenistan'ın Tacikistan ile akaryakıt ve enerji sektörü ile inşaat ve kimya, gıda, tekstil, ilaç endüstrisi, tarım ürünleri ve diğer alanlarındaki ticari işbirliğini önemli ölçüde genişletmeye hazır olduğu da teyit edildi.

Berdimuhamedov ile Rahmanov arasındaki görüşmenin ardından çok sayıda anlaşma imzalandı.

Türkmenistan ile Tacikistan arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ve sağlık, eğitim, uluslararası siber güvenlik, ticaret, ulaşım ve tarım alanlarında olmak üzere 24 anlaşmaya imza atıldı.

Bu arada, Tacikistan'ın Hatlon bölgesindeki Mahtumkulu Firaki'nin adını taşıyan okulun temel atma törenine de çevrim içi katılan Berdimuhamedov, eğitim alanındaki ilişkilerin genişletilmesi ve güçlendirilmesinin, insanlar arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesini desteklediğini ifade etti.

Tacikistan'da yaklaşık 25 bin Türkmen yaşıyor, Türkmence eğitim veren 5 okul bulunuyor.