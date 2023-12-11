Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı öncesinde uluslararası forum düzenlendi

Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı öncesinde düzenlenen uluslararası forumda, Türkmenistan'ın tarafsızlık stratejisi ve barışın garantisi olarak uluslararası diyalogun önemi vurgulandı.

Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı öncesinde "Diyalog-Barışın Garantisi" başlıklı uluslararası forum yapıldı.

Başkent Aşkabat'taki Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenen foruma, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Aşkabat'taki Birleşmiş Milletler (BM) heyet temsilcileri, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, yüksek öğretim kurumlarının rektörleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Davetliler, forum öncesi Enstitünün lobisinde, Türkmenistan'da büyükelçilikleri bulunan ülkelerin stantlarının yer aldığı fuarı gezdi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ve beraberindeki heyet, Türkiye standını ziyaret ederken, Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.

Açılış konuşmasını yapan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, ülkenin tarafsızlığının önemine dikkati çekti.

Meredov, ülkenin dış politikada tarafsızlık stratejisini benimsediğini, bölgede ve uluslararası arenada barış, güvenlik, karşılıklı anlayış ve ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik siyasi diplomatik yöntemlerin kullanılmasını desteklediğini ifade etti.

Uluslararası İlişkileri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Seyran Nuriyev, 12 Aralık tarihinin bütün dünyada "Uluslararası Tarafsızlık Günü" ilan edildiğini anımsatarak, Türkmenistan'da Tarafsızlığın 28. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ve ülkenin bu sürede ekonomide ve diplomaside önemli gelişmeler kaydettiğini kaydetti.

Türkmenistan'ın girişimleriyle 6 Aralık 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumunun 45. toplantısında, "2023-Barışın Garantisi Olarak Uluslararası Diyalog Yılı" konulu karar kabul edilmişti.