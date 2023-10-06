Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde yaşamını yitirenler, Halk Hatırası Anıt Kompleksi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, kamu kuruluşları ve ülkedeki diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı törende depremde hayatını kaybedenler için çelenk bırakıldı.

Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda şehit olanlar da anıldı ve dua edildi.

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi ve 6 Ekim resmi tatil ilan edildi.

Aşkabat'ta 6 Ekim 1948'de meydana gelen depremde şehirde yaşayan 198 bin kişiden 176 bini hayatını kaybetmiş ve kentteki binaların yüzde 98'i yıkılmıştı.