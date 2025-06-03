Türklerin Yerel Seçimlere Katılımını Artırmak İçin Proje Başlatıldı

Türklerin Yerel Seçimlere Katılımını Artırmak İçin Proje Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Essen kentinde faaliyet gösteren Türkiye Araştırmalar ve Uyum Merkezi Vakfı, 2025'teki yerel seçimlerde Türklerin katılımını artırmak amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında, Türklerin neden oy kullanmadığına dair bilimsel araştırmalar yapılacak.

Almanya'nın Essen kentinde bulunan Türkiye Araştırmalar ve Uyum Merkezi Vakfı (ZfTI), Duisburg-Essen ve Bamberg Üniversiteleriyle yürüttüğü proje çerçevesinde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 2025 yılında yapılacak yerel seçimlere Türklerin katılımını artırmak için çalışma başlattı.

Vakfın düzenlediği çevrim içi toplantıyla tanıtılan proje kapsamında, "Milyonlarca seçmen neden oy kullanmıyor?" sorusuna bilimsel açıdan yanıtlar arandı. Ayrıca, Türklerin yoğun olarak yaşadığı KRV eyaletindeki yerel seçimlerde katılımı artırmayı hedefleyen proje çerçevesinde hazırlanan internet sitesi tanıtıldı.

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Vakfı Proje Yöneticisi Yunus Ulusoy, Almanya'nın yaşadığı demografik değişimin seçmen yapısını etkilediğini belirtti.

Ulusoy, "Almanya'da seçimlerde başarılı olmak isteyen partilerin göçmenlere hitap edebilmesi ve onların oylarını alabilmesi gerekiyor. Özellikle Almanya'nın en büyük eyaleti ve Türklerin göç merkezi olan Kuzey Ren Vestfalya'da bu durum daha da önemli." dedi.

14 Eylül 2025'te düzenlenecek yerel seçimlerde her altı seçmenden birinin göçmen kökenli olacağını vurgulayan Ulusoy, şunları söyledi:

"2024 verilerine göre eyalette yaşayan 852 bin Türkiye kökenli göçmenin 294 bini 16 yaşından büyük Alman vatandaşlarından oluşuyor. Seçimlere katılım yalnızca demokratik bir görev değil, aynı zamanda kendi sesini ve beklentilerini siyasete aktarma aracıdır. İnternet sitemiz 'hierdabei.de' üzerinden KRV yerel seçimleriyle ve aynı gün yapılacak uyum meclisi seçimleriyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz."

Seçimlerden önce, belirli sandık bölgelerinde yoğun kullanılan alanlara afişler asılarak seçimlere dikkat çekileceğini belirten Ulusoy, seçim sonrasında ise bu bölgelerdeki katılım oranı, kontrol bölgeleriyle karşılaştırılarak uygulamaların etkisinin analiz edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.