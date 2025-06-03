Türklerin Yerel Seçimlere Katılımını Artırmak İçin Proje Başlatıldı

Almanya'nın Essen kentinde bulunan Türkiye Araştırmalar ve Uyum Merkezi Vakfı (ZfTI), Duisburg-Essen ve Bamberg Üniversiteleriyle yürüttüğü proje çerçevesinde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 2025 yılında yapılacak yerel seçimlere Türklerin katılımını artırmak için çalışma başlattı.

Vakfın düzenlediği çevrim içi toplantıyla tanıtılan proje kapsamında, "Milyonlarca seçmen neden oy kullanmıyor?" sorusuna bilimsel açıdan yanıtlar arandı. Ayrıca, Türklerin yoğun olarak yaşadığı KRV eyaletindeki yerel seçimlerde katılımı artırmayı hedefleyen proje çerçevesinde hazırlanan internet sitesi tanıtıldı.

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Vakfı Proje Yöneticisi Yunus Ulusoy, Almanya'nın yaşadığı demografik değişimin seçmen yapısını etkilediğini belirtti.

Ulusoy, "Almanya'da seçimlerde başarılı olmak isteyen partilerin göçmenlere hitap edebilmesi ve onların oylarını alabilmesi gerekiyor. Özellikle Almanya'nın en büyük eyaleti ve Türklerin göç merkezi olan Kuzey Ren Vestfalya'da bu durum daha da önemli." dedi.

14 Eylül 2025'te düzenlenecek yerel seçimlerde her altı seçmenden birinin göçmen kökenli olacağını vurgulayan Ulusoy, şunları söyledi:

"2024 verilerine göre eyalette yaşayan 852 bin Türkiye kökenli göçmenin 294 bini 16 yaşından büyük Alman vatandaşlarından oluşuyor. Seçimlere katılım yalnızca demokratik bir görev değil, aynı zamanda kendi sesini ve beklentilerini siyasete aktarma aracıdır. İnternet sitemiz 'hierdabei.de' üzerinden KRV yerel seçimleriyle ve aynı gün yapılacak uyum meclisi seçimleriyle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz."

Seçimlerden önce, belirli sandık bölgelerinde yoğun kullanılan alanlara afişler asılarak seçimlere dikkat çekileceğini belirten Ulusoy, seçim sonrasında ise bu bölgelerdeki katılım oranı, kontrol bölgeleriyle karşılaştırılarak uygulamaların etkisinin analiz edileceğini ifade etti.