Hatay Medeniyetler Korosu "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri" düzenleyecek

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Hatay Medeniyetler Korosu işbirliğiyle başkentte yarın "Türkiye Yüzyılında Kardeşlik Konseri" düzenlenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın katılımıyla CSO Ada Ankara'da saat 20.30'da başlayacak konserde, Hatay Medeniyetler Korosu, birlik, beraberlik ve kardeşlik temalarını işleyen eserleri seslendirecek.

Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama geleneğini temsil eden Hatay Medeniyetler Korosu, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi sanatçılardan oluşuyor.

Koro, kasap, öğretmen, mühendis, doktor, hemşire ve fırıncı gibi farklı meslek gruplarından gönüllü üyeleri bünyesinde barındırıyor.

Yaklaşık 200 kişilik yapısıyla faaliyetlerini sürdüren topluluk, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle Türkiye'nin birlikte yaşama kültürünü çeşitli platformlarda tanıtıyor.

Daha önce ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda sahne alan koro, repertuvarında farklı medeniyet ve kültürlerin ortak değerlerini yansıtan eserlere yer veriyor.