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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Vizyon

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Vizyon
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelini erdem, değer ve eylemler oluşturduğunu vurguladı. Öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerilerinin önemine dikkat çeken Ökten, eğitimde özgün kimliğin aktarımının gerekliliğini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çerçevesinin erdem, değer ve eylemden oluştuğunu belirtti.

Ökten, Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri" Programı kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmen Olmak" dersine katıldı.

Türkiye'yi ve dünyayı idrak eden nesiller yetiştirmenin öğretmenlerin en büyük emeli olduğunu belirten Ökten, "Öğretmenler mesleki ve ahlaki nitelikleri, meziyetleri her zaman her ve her çağda kuşanır ve burayı bir hareket noktası olarak ele alabiliriz." dedi.

Ökten, her geçen gün değişen ve gelişen dünyada öğretmenlerin yetkinlik odaklı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerileriyle bilim alanı arasında bir tutarlılık inşa etmesi gerektiğini ifade eden Ökten, şunları kaydetti:

"Bir öğretmen olarak kendimizi geliştirirken asıl ufkumuz kendini tanımak, kendini ve evreni anlamlandırmaktır. Daha renkli bir şahsiyet bir rol model inşa edebilmemiz için edebiyat, müzik, sanat, spor, teknoloji, tasarım, mimari, diplomasi ve benzeri gibi konularla meşgul olup kendi terkibimizi tamamlamaktır. Bu noktada kendimizin inşası çok önemlidir. Bu durumda öğretmen olarak ne yapmam gerekiyor? Kimliğim devamı vazifem, değerleri alanıma uyarlamalıyım ki sonraki nesle aktarabileyim.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çerçevesi erdem, değer ve eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda kendi değerlerimizi bilgi ve becerilerle örüntüleyerek eğitim öğretim eylemini görünür kılmalıyız. Buradaki en temel amaç özgün kimliğimizi sonraki nesillere intikal ettirmektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da akademi programını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, programın öğretmenlere meslek yaşamında katkılar sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Ökten, programa katılan öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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