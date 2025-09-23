Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Buluşmaları Adana'da Gerçekleşti

Adana'da, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, geçen yıl uygulamaya konulan modelin aynı zamanda izleme çalışmalarını da eş zamanlı başlattıklarını söyledi.

Öğretmenlerin geçen yıl en çok zorlandıkları konunun etkinlikleri yetiştirememe olduğunu belirten Yelkenci, bunun çözümü için kitaplara etkinliklerle ilgili zaman planlaması koydurduklarını ifade etti.

Yelkenci, öğretmenlerden yeni bir konuya girerken onunla ilgili prova yapmalarını da istedi.

Modelle üretken nesiller yetiştirmek istediklerini dile getiren Yelkenci, şöyle konuştu:

"Önceki programlar tüketen nesiller yetiştiriyordu, bu programla üreten nesiller yetiştireceğiz. Ama nasıl? Bugün yapay zekanın doğru kullanılırsa ne kadar büyük bir teknoloji olduğunu biliyoruz ama arama motorları gibi kullanırsak o zaman böyle büyük bir teknolojiyi sıradanlaştırıyoruz. Çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, onu üreten ve yöneten nesiller olmasını istiyoruz. O yüzden pasif durumda olan değil teknolojik bilgi ve teknoloji karşısında üreten, yöneten ve bunun ahlaki boyutunu da ihmal etmeyen, insana, doğaya ve canlılara zarar veren değil, onlara fayda üreten teknolojiler üretmelerini, bilgiler geliştirmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceri ve değer temelli bir programdır. Ancak şunu unutmayalım ki bu, bilgi ihmal ediliyor anlamına gelmez. Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bilgiyi, becerilerle davranışa dönüştürmeyi hedefleyen bir programdır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

Toplantıda, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi sundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, müdürlük personeli, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.