Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Adalet Bakanlığı'nın Bağımlılıkla Mücadelede Eğitimi

Bağımlılıkla mücadelede önleyici, savunucu ve rehabilite edici çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Adalet Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirdi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Aralık 2024'te imzalanan işbirliği kapsamında ilk TBM Uygulayıcı Eğitimi, 22-25 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen programa, psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları katıldı.

Eğitim süresince katılımcılar, tütün, alkol, madde, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıkların yanı sıra sağlıklı yaşam, bağımlılıkları önleme perspektifi, etkili sunum teknikleri, bağımlı kişilerle görüşme yöntemleri ve uygulamalı atölye çalışmaları konusunda bilgi ve beceriler kazandı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında görev yapan eğiticilere TBM uygulayıcısı olma imkanı sunan eğitim sonrası 17 eğitici, TBM uygulayıcısı oldu. Eğitimi tamamlayan katılımcıların, programı bakanlık personeli arasında yaygınlaştırarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca protokol doğrultusunda, denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenleniyor. Şimdiye kadar 48 oturumda 1797 yetişkine ulaşıldı, 785 yükümlü ve 917 hükümlü TBM eğitimlerinden faydalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkların önlenmesine yönelik hazırlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nda da bugüne kadar 2 bin 322 formatör ve 44 bin 455 uygulayıcı yetiştirilirken, her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşılıyor.