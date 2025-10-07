Haberler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden 'Bağımsızlığın Rengi' Müzikali

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bağımsızlığın Rengi' adlı çocuk müzikalini hayata geçiriyor. Müzikal, 5-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak 11 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nde sahnelenecek.

Gençleri bağımlılıklara karşı korumak için önleyici faaliyetler yürüten ve sağlıklı bir toplum inşa etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Yeşilay Cemiyeti, "Bağımsızlığın Rengi" adlı çocuk müzikalini hayata geçirdi.

Yeşilayın çocuklara özel hazırladığı müzikal, 11 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nde izlenebilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan'ın katılımıyla sahnelenecek eser, çocuklara bağımlılık, arkadaşlık, hayal gücü konularında farkındalık kazandırmayı, gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğretiyor.

Müzikal 5-10 yaş arası çocuk grubunun bilişsel gelişimlerini desteklemeyi, felsefe (P4C) yaklaşımıyla sorgulama, düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Çocukların sevimli arkadaşları Yeşilcan, Ece, Efe ile anlatıcı karakterlerin sahne alacağı eser 30 dakika sürecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
