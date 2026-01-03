Haberler

Dışişleri Bakanlığından, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da yaşanan olayların uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ABD'nin Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Venezuela'da meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinin, ülkede bulunan Türk vatandaşlarıyla iletişimi ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını duyurmuş, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Haberler.com




