Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirdi

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Atina'da siyasi diyalog toplantısında Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Toplantıda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak taahhütler yinelendi.

(ANKARA)- Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında  Atina'da Siyasi Diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Yunanistan'ın başkenti Atina' da gerçekleştirilen Siyasi Diyalog toplantısına ilşkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlk açıklaması şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 3 Aralık 2024 tarihinde Atina'da Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirmiştir.Taraflar ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla güncel gelişmeleri ve beklentileri değerlendirmiştir.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konular ele alınmıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini yinelemiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
img

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor
img

İşte Kazım Ağa'nın sır gibi sakladığı eşi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer? 4 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Mallorca Barcelona maçı neden yayınlanmıyor, kanalı mı değişti? Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.