Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirdi

(ANKARA)- Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Atina'da Siyasi Diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Yunanistan'ın başkenti Atina' da gerçekleştirilen Siyasi Diyalog toplantısına ilşkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlk açıklaması şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 3 Aralık 2024 tarihinde Atina'da Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirmiştir.Taraflar ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla güncel gelişmeleri ve beklentileri değerlendirmiştir.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konular ele alınmıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini yinelemiştir."