Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Şam'da Suriye Tarım Bakanı Süveydan ile görüştü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Suriye'nin başkenti Şam'da Tarım Bakanı Basel el-Süveydan'yle bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile beraberindeki heyet de katıldı.

Taraflar, tarım ve ormancılık alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ile ortak projelerde işbirliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin güçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.