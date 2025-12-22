Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte bugün Şam'a gitti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşmelerin yapılacağı ziyaret kapsamında, Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyri değerlendirilecek ve Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması sürecinin gidişatı ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraber bugün bir çalışma ziyareti kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Yetkili, heyetin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşeceğini bildirdi.

Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ın birinci yıl dönümünü takiben yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde, Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor. Görüşmelerde, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması da bekleniyor.

DEAŞ'ın yeniden canlanmasının engellenmesine yönelik iş birliği ele alınacak

Yetkili, "Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği de görüşülecektir" bilgilerini paylaştı.

Güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye Hükümeti'nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması planlanıyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da bu kapsamda Şam'a gidecek.

"Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı"

Esad rejiminin devrilmesinden sonra geçen bir yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandığını kaydeden yetkili, "Güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde tarihi iş birliği fırsatları ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Yetkili, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir yandan yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken, diğer yandan yeni iş birliği imkanlarının iki

ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Bu çerçevede Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmiştir.

Bunu izleyen süreçte, Suriye'de yeni dönemde ortaya çıkan bu olumlu atmosferin doğal bir sonucu olarak Türkiye ve Suriye arasındaki karşılıklı

üst düzeyli ziyaretler hız kaybetmeden devam etmektedir. Bu kapsamda, İki ülke arasında 3 artı 3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli bir heyetle, 15 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.

Bu toplantıyı müteakiben Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye'ye bir çalışma

ziyaretinde bulunmuştu. İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir."