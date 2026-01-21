Haberler

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile Görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye olan desteklerini artıracağını belirtti. Görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

(ANKARA) – İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Duran'ın görüşmede, "Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini" ifade ettiği belirtildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son durum ile ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanı Duran'ın görüşmede, "Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Kalıcı istikrarın sağlanmasının ön koşulu olarak "tek devlet, tek ordu" ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran'ın, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

Duran'ın, provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı Türkiye ile Suriye'nin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
