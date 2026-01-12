Haberler

Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı El-Halebi ile görüştü

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan El-Halebi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğini geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
