Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı El-Halebi ile görüştü
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan El-Halebi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğini geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulundu.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Büyükelçi Yılmaz'ın, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı El-Halebi'yi ziyaret ettiği aktarıldı.
Görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
